Sky – Inter, la verità sulla suggestione Kean. Dzeko vicino. Zapata e Correa…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è quasi tutto fatto per l'approdo di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter: manca l'ok dei giallorossi che sta pensando anche ad Abraham del Chelsea come sostituto del bosniaco, pronto a trasferirsi a Milano. Non solo Dzeko: l'Inter pensa anche a Zapata perché l'intenzione del club nerazzurro è di chiudere due attaccanti. Per il colombiano, però, l'Atalanta chiede 40 mln e la distanza tra le parti è importante.