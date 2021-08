Sky – Inter, dopo Dzeko un’altra punta. Nel mirino anche Moise Kean

L'Inter vuole due attaccanti per il dopo Lukaku, Dzeko e un altro giocatore offensivo per completare il reparto di Inzaghi

Secondo Sky Sport poi si penserà alla fascia destra, due piste: Dumfries per il quale servono circa 20 milioni e Nandez che ha rotto col Cagliari. Poi l'altra punta. Nella testa dei dirigenti dell'Inter l'accoppiata ideale è Dzeko-Zapata. Ma il colombiano non è l'unico in lizza: l'altra punta potrebbe anche essere uno tra Correa, Belotti e Scamacca. E in lizza, avendo o stesso procuratore di Dumfries (Mino Raiola), c'è anche Moise Kean.