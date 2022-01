L’Inter pensa di anticipare l’arrivo di Kostic a gennaio. “Ci sono due motivi”

La società nerazzurra è interessata al giocatore dell'Eintracht e secondo calciomercato.com starebbe pensando di farlo arrivare fin da ora a Milano

Il calciatore dell'Eintracht ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'Inter avrebbe un principio di intesa per l'acquisto a parametro zero da quando il giocatore è passato sotto la procura di Lucci (stesso agente di Correa, Dzeko e Kolarov) ma sul giocatore ci sono gli occhi di altri club. Piace anche a Lazio e Fiorentina in Serie A, ma in giro per l'Europa ha altre ammiratrici come Atletico, Siviglia, West Ham e Arsenal. Tutte pensano a lui per il futuro, il club interista starebbe pensando ad una trattativa già per gennaio. Anche se per ora il club tedesco starebbe facendo muro.