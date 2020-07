Retroscena Kulusevski: l’Inter era avanti, ma niente assalto per un motivo. A fine dicembre…

Un’operazione saltata per una riflessione legata al bilancio. Dejan Kulusevski, seguito a lungo dall’Inter, continua a stupire per il suo rendimento straordinario e resta sulla bocca di tutti. Calciomercato.com svela i retroscena della trattativa che porterà il calciatore svedese dal Parma alla Juventus, che in extremis è riuscita a battere la concorrenza del club nerazzurro.

L’Inter era avanti da tempo ma per questioni di bilancio stava studiando la mossa giusta per chiudere l’operazione: in una mattina di fine dicembre il blitz decisivo della Juventus che è valso le strette di mano e le firme.