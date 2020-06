La vittoria in rimonta dell’Inter ha lasciato degli strascichi di rammarico e un pizzico polemici in casa Parma. Le parole di D’Aversa nel post-gara sono state piuttosto chiare mentre oggi è il turno di Dejan Kulusevski che, sui social, ‘provoca’ i nerazzurri: “Non posso mentire dicendo che non faccia male. Ma mi farò un’ultima risata poi”, il messaggio del classe 2000, prossimo sposo della Juventus.