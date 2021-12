Inter, ecco la lacuna da colmare a gennaio: “Un nome in prima fila”

La dirigenza dell'Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo in particolare dopo il girone d'andata

Una priorità su tutte in casa Inter per il mercato invernale. Sulla lista dei partenti di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sono su tutti Vecino e Kolarov, ma anche Sensi può dire addio. Una volta chiusa almeno un’operazione in uscita, la dirigenza nerazzurra si muoverà per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “l’Inter ha individuato nella corsia mancina la lacuna da colmare in questo mercato di gennaio. C’è la volontà di regalare a Inzaghi un vice Perisic: il nome in prima fila è quello del francese Digne, attualmente all’Everton, sul quale però c’è la concorrenza del Chelsea”, si legge.