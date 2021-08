CorSera – Inter, mercato chiuso? Fino all’ultimo può arrivare questo nome

La dirigenza nerazzurra osserva con grande attenzione una situazione su tutte da qui al termine del mercato

Occhio a una pista in particolare per l’Inter. Nonostante le parole del CEO Sport nerazzurro, Beppe Marotta, la società si sta guadando attorno sul mercato. Come riportato dal Corriere della Sera, “a quattro giorni dal fischio finale del calciomercato, le grandi manovre in casa interista sembrano essere terminate con l’innesto di Correa, le cui cifre per il trasferimento sono state confermate dalla Lazio (5 milioni per il prestito, 25 per il riscatto, 1 di bonus). «Non vedo l’ora di far vedere ai tifosi interisti chi sono» ha dichiarato il Tucu. «Con Lautaro ci siamo sentiti spesso, mi chiedeva quanto mancasse alla fine delle trattative». Marotta nega ulteriori acquisti («Non credo ci saranno altre operazioni») ma fino all’ultimo il prestito di Scamacca, con la conseguente cessione di Satriano (piace al Crotone) non si può escludere”, si legge.