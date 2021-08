Inter, la prima di Lautaro con Dzeko: il Toro cambia vita con il nuovo partner

Simone Inzaghi è pronto a lanciare i due attaccanti insieme dal primo minuto contro il Verona

Daniele Vitiello

Ci siamo. Simone Inzaghi questa sera manderà in campo per la prima volta in coppia Edin Dzeko e Lautaro Martinez. "Sono stati provati, ieri pomeriggio: tutto porta all’esordio della nuova coppia dall’inizio, stasera al Bentegodi", spiega la Gazzetta dello Sport.

Far bene insieme per costruire un grande futuro e cancellare definitivamente il ricordo di Romelu Lukaku: "L’Inter ha cambiato registro. Ha imboccato una strada diversa. Questa: il 9 e il 10 che si scambiano ruoli e posizioni all’infinito, perché ognuno può fare la spalla dell’altro, il trequartista per il centravanti, la spalla per la prima firma. Sarà curioso scoprirli, stasera. Per Lautaro è una sorta di cambio di vita. Perché per la prima volta da quando è all’Inter, la copertina è la sua. Non lo è stata ai tempi di Icardi, per ovvi motivi. Mai in fondo lo è stata neppure con Lukaku, che ha vestito i panni del trascinatore, anche in virtù del feeling con Antonio Conte. Il Lautaro di oggi è il simbolo del nuovo corso", si legge sul quotidiano.

Col Verona la prima di tante gare insieme: "Stasera sarà un po’ come scoprirsi a vicenda: non c’è stato molto tempo per lavorare sull’intesa, anche in considerazione del piccolo problema muscolare avuto dall’argentino. Starà a loro costruire un piccolo allungo Inter in classifica, aspettando le altre nel fine settimana. Starà a loro evitare che si riapra il capitolo dei rimpianti legato a Lukaku. Starà a loro, in definitiva, far innamorare i tifosi dell’Inter, una sera di fine agosto".