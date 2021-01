Sky – Inter-Lautaro, non c’è ancora la cifra giusta per il rinnovo. Eriksen? Le offerte..

«Nessun aggiornamento per il momento su Lautaro Martinez. Se ci fosse un incontro al giorno per il suo rinnovo saremmo alla stretta finale. Se ce n’è invece una settimana significa che c’è la volontà di chiudere ma non ancora la cifra giusta. Il giocatore ha aspettative legittime rispetto a quanto guadagnano i compagni ma è un momento difficile per l’Inter e Eriksen e Lukaku hanno quelle cifre perché beneficiano di alcuni sgravi fiscali che sul contratto del giocatore argentino non potrebbero esserci». Luca Marchetti a Skysport ha fatto il punto sulla questione del rinnovo del numero 10 nerazzurro. Nei giorni scorsi sono stati visti nella sede dell’Inter i suoi dirigenti.

Quanto al possibile addio di Eriksen tanto menzionato nelle ultime settimane: “Il giocatore dovrebbe restare perché non è arrivata l’offerta giusta. Per cedere il danese servirebbe un’offerta interessante e siccome non è automatico arrivi qualcun altro a sostituirlo anche per Conte può tornare utile”, ha spiegato Barzaghi.

(Fonte: SS24)