Lautaro vede solo Inter: “Grande gesto d’attaccamento. Ha comunicato al club di voler…”

Come vi abbiamo scritto nelle scorse ore, sembra sempre più vicino il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Un avvicinamento reso possibile anche e soprattutto dall’atteggiamento del calciatore e dei suoi agenti, andati sensibilmente incontro alle esigenze del club in un momento economico difficile come quello attuale.

Lautaro, come riporta il Corriere dello Sport, ha inoltre rinunciato ad avere uno stipendio al livello degli altri top in rosa. Un gesto di attaccamento non scontato:

“Yaque e Zarate sono andati sensibilmente incontro alle posizioni nerazzurre. Niente 7 milioni di euro a stagione, insomma. A quella quota, eventualmente, si arriverà nel corso del contratto e se scatteranno tutti i bonus. Lautaro, quindi, per cominciare, si “accontenterà” di circa 5 milioni (…). E lo stesso attaccante preferisce non essere ancora inserito nella fascia più alta degli emolumenti della rosa, attualmente occupata da Lukaku, Eriksen e Sanchez. E anche questa, volendo, è una dimostrazione di attaccamento“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)