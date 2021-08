CM – Lautaro, occhio ai colpi di scena: “Per questo Marotta insiste per un nome”

Summit in vista per il rinnovo di contratto del Toro, ma Calciomercato.com pone l'attenzione su un aspetto della vicenda

In settimana l’entourage di Lautaro Martinez e l’Inter si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto del Toro. Come anticipato da FcInter1908 questa mattina, le parti hanno appuntamento per mercoledì prossimo . L’Inter vuole blindare l’argentino e la trattativa può entrare nel vivo già prima dell’inizio del campionato.

Calciomercato.com ha parlato dell’incontro imminente per il rinnovo e non ha escluso un nuovo assalto dalla Premier League da qui al termine del mercato: “Si capirà presto fin dove Marotta e Ausilio avranno intenzione di spingersi, colmando del tutto le distanze o avvicinandosi molto alle richieste del calciatore. Ma attenzione anche a qualche clamoroso colpo di scena, perché dalla Premier non sono finiti i fuochi d’artificio e la partenza di Kane potrebbe innescare un pericoloso effetto domino. Non a caso Marotta insiste tantissimo con Commisso per avere Vlahovic, ma per adesso bisogna rimanere ancorati alle certezze e per questo motivo Ausilio, Marotta e Camano inizieranno a capire se ci sono le basi per un rinnovo. Tra mercoledì e giovedì l’incontro che sancirà un nuovo punto di partenza”, si legge.