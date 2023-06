Di Marzio: “Mercato Inter, Valentino Lazaro non resterà al Torino”

Il sito del noto giornalista sportivo riporta che il giocatore di proprietà nerazzurra non fa parte dei piani granata per la prossima stagione

A proposito del mercato del club torinese, Gianluca Di Marzio scrive che Lazaro, giocatore di proprietà Inter, non resterà al Toro: "Per quanto riguarda il mercato, le idee dei granata sono chiare. La priorità verrà data a miglioramenti sulle fasce e sulla trequarti, compatibilmente con le risorse del club. Ola Aina e Lazaro lasceranno Torino; chi invece i granata proveranno a trattenere sono Vlasic e Miranchuk. Attualmente, per acquistare a titolo definitivo i due servirebbero rispettivamente 13 e 9,5 milioni di euro. Il Torino proverà a trattare con West Ham e Atalanta sul prezzo del cartellino per tenerli in granata".