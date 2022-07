Sky – Inter, Lazaro al Torino: ecco la formula. Sabato le visite mediche

Secondo Gianluca Di Marzio, Inter e Torino avrebbe chiuso la trattativa per il trasferimento in granata di Valentino Lazaro

Hanno fatto il giro del web le immagini della lite tra il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, e l'allenatore granata, Ivan Juric, scontento del mercato fin qui condotto dalla società. Ecco arrivare la risposta del club del presidente Cairo, che bussa alla porta dell'Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Toro avrebbe chiuso con i nerazzurri l'affare per l'arrivo di Valentino Lazaro, laterale destro in uscita dai nerazzurri e nell'ultima stagione al Benfica. Il giocatore giocherà in Piemonte con la formula del prestito con diritto di riscatto e nella giornata di sabato svolgerà le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto. Ecco il post di Di Marzio: