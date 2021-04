In UK – L’Inter piomba su Lingard: è sfida aperta con Real Madrid e PSG

Secondo quanto riferisce ESPN, l'Inter è sulle tracce di Jesse Lingard, che continua a brillare in Premier con la maglia del West Ham

L'Inter sfida Paris Saint-Germain e Real Madrid per Jesse Lingard. Secondo quanto riferisce ESPN, il club nerazzurro starebbe monitorando il centrocampista offensivo classe 1992, di proprietà del Manchester United e in prestito al West Ham. Alla corte di Moyes, Lingard sta brillando: arrivato a fine gennaio: il 28enne ha già collezionato uno 'score' incredibile di 8 reti e 4 gol in 9 presenze in Premier League.