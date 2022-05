Inter, ecco l’unico incastro per sperare nel ritorno di Lukaku. Il Chelsea…

L'attaccante belga sogna il ritorno a Milano, operazione difficile ma non impossibile

Romelu Lukaku spera di tornare all'Inter. Da settimane Big Rom è in pressing, tanto che oggi un suo legale di fiducia incontrerà la dirigenza nerazzurra per trovare una difficile soluzione per un clamoroso ritorno a Milano. Repubblica individua l'unico incastro possibile per rivedere il belga con la maglia nerazzurra. "Dare 7 milioni netti a Lukaku, sborsandone 10 tasse comprese, grazie al decreto crescita. Sembra essere l’unico incastro per sperare di riportare il belga alla Pinetina in prestito annuale. E per accedere ai benefici fiscali (i consulenti del club sono al lavoro) potrebbe essere necessario depositare un accordo entro il 30 giugno: sarebbe come se l’attaccante non se ne fosse mai andato. Ma non è detto basti".