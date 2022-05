Lukaku, il giorno della verità? “La posizione dell’Inter e la questione fiscale”

Oggi va in scena l'incontro tra il legale di fiducia di Lukaku e l'Inter per capire la fattibilità del ritorno in nerazzurro

Matteo Pifferi

"Lukaku-Dybala. Dybala-Lukaku. Il doppio fronte è aperto. Ma se, su quello per l’argentino, l’Inter agisce direttamente, per Big Rom il club nerazzurro lascia la palla al diretto interessato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla doppia operazione che l'Inter ha in piedi. Lukaku sta lanciando segnali e vuole tornare dopo una stagione negativa al Chelsea. "Del resto è stato il bomber belga a lanciare prima una serie di segnali sul suo desiderio di tornare a Milano e poi a chiedere un confronto con un suo rappresentante di fiducia. Senza questo tipo di “manifestazioni”, infatti, in viale Liberazione nessuno si sarebbe mosso, dopo quanto accaduto la scorsa estate. Ciò non toglie, però, che le porte della Pinetina si spalancherebbero per riabbracciare Lukaku, tenuto conto che, dal punto di vista tecnico-tattico, il suo impatto è ritenuto più decisivo rispetto a quello che potrebbe avere Dybala, ferme restano le sue eccellenti qualità tecniche", conferma poi il quotidiano.

Oggi l'incontro

Oggi è atteso a Milano Sebastien Ledure, legale di fiducia di Lukaku, scelto proprio da Romelu dopo la rottura con l'agente Pastorello. "Nell’occasione, l’avvocato non farà altro che confermare le intenzioni del suo assistito. Ovvero di lasciare a tutti i costi il Chelsea, considerando non più recuperabile il rapporto con Tuchel, che, peraltro, pensa la stessa cosa... Lukaku ha capito di aver commesso un errore, forzando la sua uscita la scorsa estate. Così ora ha già fatto sapere di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio fino a rientrare nei parametri nerazzurri", spiega il Corriere dello Sport.

Le cifre

L'Inter chiarirà la propria posizione, specificando che l'affare potrebbe chiudersi solamente in prestito. "L’Inter non ha alcuna intenzione di scendere in campo: toccherà a Lukaku e Ledure trovare il modo di liberarsi. Da viale Liberazione, al massimo, potrà essere studiata una formula “creativa”: quindi, un prestito sì annuale (non essendo più consentiti quelli biennali), per poi stipularne un altro nel 2023, così da arrivare nel 2024 per ragionare su un eventuale acquisto definitivo", specifica il quotidiano. L'Inter, poi, propone un ingaggio da 7 mln al contrario dei 12 più 3 di bonus percepiti da Lukaku al Chelsea. Proprio Big Rom potrebbe beneficiare del Decreto Crescita qualora l'affare si chiudesse entro la fine di giugno. Una corsa contro il tempo.