SM – Boom Inter, Marotta ha quasi chiuso: “Contratto da 6 mln, arrivo praticamente certo”

Indipendentemente dal futuro di Lautaro Martinez, l’Inter si rinforzerà in attacco e con nomi di assoluto valore. Se l’arrivo di Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, sembra piuttosto probabile, non meno sicuro pare essere quello di Dries Mertens.

A sostenerlo è Sport Mediaset, secondo cui l’attaccante belga, che a luglio potrebbe arrivare a parametro zero in virtù del suo contratto in scadenza al 30 giugno con il Napoli, sarebbe infatti ormai sempre più vicino all’Inter. Per lui, il club nerazzurro avrebbe già preparato un contratto biennale (con opzione per una terza stagione) a circa 6 milioni di euro di stipendio annui.

Secondo l’emittente, l’arrivo all’Inter di Mertens sarebbe addirittura quello più probabile, anche in conseguenza della decisione presa da Viale della Liberazione di non riscattare Alexis Sanchez dal Manchester United. Mertens vede nerazzurro, dunque. E anche per Giroud, soprattutto in caso di partenza di Lautaro, la strada pare in assoluta discesa.

