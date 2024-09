Il gioco al rialzo dell'Athletico Paranaense, che era proprietario del cartellino di Bento. Non è un caso che alla fine il portiere sia finito in Arabia, all'Al-Nassr, per 18 milioni di euro. L'Inter non ha per niente gradito l'atteggiamento del club nei dialoghi e così la scelta è ricaduta su Martinez, arrivato dal Genoa per 13,5 milioni di euro più 2 di bonus.