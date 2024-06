Inter in pressing su Martinez per la porta: ecco quanto guadagna al Genoa

L’Inter è in pressing per Josep Martinez per il ruolo di vice-Sommer in vista della prossima stagione: ecco quanto guadagna al Genoa

L’Inter è in pressing per Josep Martinez per il ruolo di vice-Sommer in vista della prossima stagione. Il portiere titolare del Genoa, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con il Grifone, guadagna 640mila euro lordi nel club ligure. Il classe 1998 è diventato il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri per la porta.