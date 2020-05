Inter, Marotta ha sottolineato un nome con la matita blu: chiave per aprire una porta speciale

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez e il nome dell’eventuale sostituto in caso di partenza del Toro per Barcellona, il colpo dell’estate, in casa Inter, potrebbe essere l’arrivo di Federico Chiesa. E’ il campioncino della Fiorentina il grande sogno, infatti, di Antonio Conte. Beppe Marotta lavora per accontentarlo, consapevole che non sarà facile, ma conscio al contempo del fatto che l’Inter avrà a disposizione armi importanti. Con un nome, quello di Radja Nainggolan, che potrebbe sbloccare tutto e che potrebbe aprire la porta speciale che porta al figlio d’arte viola. Scrive Tuttosport:

“La prima è la liquidità che Marotta potrebbe avere nei prossimi mesi, soprattutto se dovessero incastrarsi due operazioni su tutte, il riscatto di Icardi da parte del Psg e la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Certo, l’Inter dovrà poi investire per un sostituto del “Toro”, ma è chiaro che ci sarebbe la disponibilità per un altro colpo. La seconda arma in mano all’ad nerazzurro sono le contropartite: l’Inter ha diversi giocatori che potrebbero fare al caso dei viola (nella trattativa per Chiesa, ndr) con un nome sottolineato con la matita blu: Radja Nainggolan“.

(Fonte: Tuttosport)