Sky – Inter, rivoluzione a centrocampo: si andrà su due profili. E Nainggolan…

Sarà rivoluzione a centrocampo per la prossima stagione. Conte vuole giocatori di esperienza. I dirigenti interisti andranno a cercare Vidal o una pedina comunque di quel tipo, spiegano a Skysport. E ci sarà anche un acquisto di talento: Sandro Tonali. Il giocatore ha già un accordo con l’Inter, non c’è ancora l’accordo con il Brescia. Profili differenti che andranno sicuramente a cambiare la mediana dell’allenatore nerazzurro. E c’è poi anche la questione Nainggolan: il giocatore terminerà la sua esperienza in prestito al Cagliari e ci sarà da valutare il suo futuro, non è stata presa al momento alcuna decisione.

(Fonte: SS24)