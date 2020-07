In Cile – Conte vuole Vidal ma spuntano due ipotesi: un like potrebbe cambiare tutto

Arturo Vidal è ancora tra i pensieri di Conte. C’è chi addirittura sostiene sia il primo pensiero. Ma non è solo quello dell’allenatore nerazzurro. In Cile scrivono che il giocatore del Barcellona sia anche al centro dell’interesse dell’Inter Miami, il club di Beckham. E c’è anche un altro club interessato al cileno, il Flamengo.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano La Cuarta, Beckham avrebbe contattato il centrocampista per scoprire le sue vere intenzioni, e sebbene abbia chiarito che il suo futuro rimane, per ora, legato al Barcellona, ​​non ha chiuso la porta ad una possibile trattativa. Sarebbe tutto nato da un like che Vidal avrebbe messo ad una foto dell’Inter Miami: l’ex capitano dello United avrebbe notato il mi piace del giocatore e per questo lo avrebbe chiamato per proporgli il suo progetto.

Sull’opzione Flamengo invece lo stesso giornale scrive: “Una delle grandi sfide per Arturo Vidal è giocare nel Flamengo in Brasile. È affascinato dalla possibilità di giocare al Maracanã. E il grande complice in questo desiderio è il suo amico Rafinha, con il quale ha giocato nel Bayern Münich e che collabora con il club brasiliano“.

