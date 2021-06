Sky – Inter, offerto rinnovo a Young. Hakimi, svolta inaspettata? “Può restare se…”

Tra possibili cessioni e rinnovi, il mercato dell'Inter è in continua evoluzione. A cominciare dalla situazione relativa al futuro di Hakimi

Marco Macca

Tra possibili cessioni e rinnovi, il mercato dell'Inter è in continua evoluzione. A cominciare dalla situazione relativa al futuro di Achraf Hakimi, sempre nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa tra i club è ferma da un paio di giorni. Il motivo? Il PSG non ha ancora rilanciato rispetto all'ultima offerta di 60 milioni di euro per il cartellino del laterale marocchino.

L'Inter continua a chiedere circa 80 milioni e non è affatto escluso che, in assenza di offerte soddisfacenti, il club nerazzurro decida di trattenere il calciatore, per poi valutare eventuali proposte per altri membri della rosa.

Young indeciso

Capitolo rinnovi: a restare potrebbe non essere solo Danilo D'Ambrosio. Secondo Sky, infatti, l'Inter avrebbe proposto un prolungamento annuale anche ad Ashley Young, in scadenza a fine mese. Il calciatore ha ben figurato quando è stato chiamato in causa in questa stagione e, vista la sua affidabilità, il club nerazzurro vorrebbe continuare a puntare su di lui, anche se con uno stipendio al ribasso rispetto a quello attuale. Il ragazzo al momento è ancora indeciso.

(Fonte: Sky Sport)