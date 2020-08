Inter, mercato da paura: “Due colpi chiusi, affare avviato per Kanté. Ma c’è un altro sogno”

I vari affari verranno giustamente chiusi formalmente dopo l’Europa League, ma il mercato dell‘Inter ha tutte le premesse per poter regalare ad Antonio Conte e i tifosi nerazzurri grandi nomi. Come riportato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW, infatti, i nerazzurri hanno già praticamente chiuso gli arrivi di Tonali e Kumbulla. Per Kanté ed Emerson Palmieri, invece, il discorso è avviato da tempo. Senza contare il sogno Messi che, gira e rigira, torna sempre:

“Tonali ha già un accordo, probabilmente la prossima settimana si chiuderà con il Brescia. Idem per Kumbulla con il Verona, diciotto milioni più Salcedo, battuta la concorrenza della Lazio. Per Kantè e Emerson Palmieri con il Chelsea il discorso è avviato da tempo, ma c’è sempre nell’aria l’idea Messi che gira e rigira“, si legge.

(Fonte: TMW)