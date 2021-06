Il Giornale – Inter, settimana prossima atteso rilancio PSG per Hakimi. Lautaro…

Il quotidiano parla delle cessioni in casa nerazzurra e spiega come stia per arrivare un'altra proposta dal club parigino per il marocchino

Eva A. Provenzano

Il Giornale parla del mercato dell'Inter e della cessione di Hakimi. Sarebbe atteso, nella prossima settimana, il rilancio da parte del PSG che al momento ha fatto un'offerta di sessanta mln. La richiesta è 70 + bonus.

Secondo il quotidiano l'Atletico Madrid si farà sentire per Lautaro Martinez. Al momento sul tavolo dell'Inter c'è il rinnovo del giocatore "ma difficilmente ad un'offerta di 80-90 mln Suning direbbe di no".

(Fonte: Il Giornale)