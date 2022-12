Di Marzio – Inter, decisione Skriniar sul rinnovo condizionerà il mercato: lo scenario

“In casa Inter si attende la risposta di Skriniar, dopo che la società gli ha proposto un’offerta molto importante per prolungare il contratto in scadenza a giugno. La decisione del difensore slovacco condizionerà, in un senso o nell’altro, il mercato invernale dei nerazzurri, che continuano a lavorare per Marcus Thuram, in scadenza a giugno con il Monchengladbach e nel mirino di diversi club, Bayern Monaco compreso”, si legge.