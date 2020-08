I Messi comprano casa a due passi dalla sede dell’Inter, CorSport: “Il futuro della Pulce…”

Arrivano conferme ma anche smentite su Leo Messi. Da un lato, anche il Corriere dello Sport dà la notizia dell’investimento della Pulce che sta per comprare casa a Milano, nella moderna Torre Solaria, ad un passo dalla sede dell’Inter. Per il quotidiano romano, però, si tratta di un investimento immobiliare e nulla più: “Nulla a che vedere, però, con il futuro della Pulce. Il doppio investimento familiare a Milano permetterà ai Messi di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal nuovo regime che abbatte l’imponibile sui redditi top per chi decide di trasferirsi dall’estero mantenendo la residenza in Italia per almeno due anni”, commenta il CorSport.