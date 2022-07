Inter-Milenkovic, c’è l’accordo e spunta una promessa. Bremer erede di Skriniar

Dove c’è più movimento in casa Inter è la difesa. La Gazzetta dello Sport racconta gli scenari di mercato per il reparto arretrato

Dove c’è più movimento in casa Inter è la difesa. La porta e il centrocampo sono sistemati, in attacco si attende almeno una cessione, ma il vero reparto dove sono attese novità nelle prossime settimane è quello arretrato. Tutto passa dalla cessione illustre, con Milan Skriniar che resta l’indiziato numero uno a salutare. Ecco le novità dal sito della Gazzetta dello Sport.

“In difesa sì che si potrebbe assistere a una vera rivoluzione, con Skriniar verso Parigi e il futuro di De Vrij ancora da definire, considerando che l’olandese va a scadenza di contratto tra un anno. Anche in questo caso, dunque, prima di affondare con colpi in entrata c’è bisogno che si crei il giusto spazio. L’erede designato di Skriniar è Bremer, per il quale però bisogna trovare l’accordo con il Torino: i granata valutano il brasiliano 50 milioni. Decisamente più semplice è arrivare a Milenkovic, che di fatto è già stato bloccato dai nerazzurri: l’Inter ha l’accordo con il giocatore – contratto da 2,5 milioni di euro netti – e il serbo ha una promessa con la Fiorentina per essere liberato per 15 milioni”, si legge. Oltre a questi nomi, la rosea fa quelli di Caglar Soyuncu del Leicester e Manuel Akanji del Borussia Dortmund come alternative.