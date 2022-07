Inter, summit in agenda per Milenkovic: “A spingere per questa soluzione è…”

L’Inter si muove per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi e c’è un nome su tutti in cima alla lista: è quello di Nikola Milenkovic

L’Inter si muove per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi e c’è un nome su tutti in cima alla lista. Secondo La Gazzetta dello Sport, il preferito dei dirigenti nerazzurri è Nikola Milenkovic , centrale della Fiorentina in scadenza al 30 giugno 2023. In sede di rinnovo ha strappato una promessa sulla cessione quest’estate e l’Inter è alla finestra, già pronta a incontrare il suo agente.

“Anche su Nikola Milenkovic, forse il preferito, i nerazzurri si scontrano con l’impossibilità di pagare subito i 15 milioni chiesti dai viola. È in agenda un ulteriore incontro all’inizio della prossima settimana con l’agente del difensore Fali Ramadani, l’uomo che più spinge per questa soluzione, ma è chiaro che per chiudere in tempi brevi servirà uno sforzo della società. Una fessura su un argomento su cui finora c’è stata solo chiusura: spendere altro denaro prima che arrivino i soldi delle cessioni. È piuttosto evidente che, soprattutto nel caso Milenkovic, pesa l’imponderabilità attorno a Skriniar. Ma certe parole spese dai protagonisti ieri lascia immaginare che qualcosa in pentola bolla per davvero”, si legge.