Radio Radio – Inter piomba su Milinkovic, servono 40 mln: Gosens possibile contropartita

Nuovi rumors da Roma sull’interesse dell’Inter per Sergej Milinkovic-Savic . Arrivano da Radio Radio, che accosta nuovamente il centrocampista serbo al suo ex allenatore, Simone Inzaghi, ora alla guida dei nerazzurri.

“Il destino sembra portare il centrocampista della Lazio sempre di più lontano dalla Capitale. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, il Sergente e la dirigenza starebbero aspettando un’offerta che si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Tra le tante in Premier, in Italia la squadra più interessata pare essere l’Inter, che potrebbe offrire una contropartita: Robin Gosens, terzino che alla Lazio farebbe non poco comodo”, si legge.