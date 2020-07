SM – Messi pensa di rovesciare tutto. Inter, missione reale: “Fonti vicine a Zhang…”

Marotta e Conte hanno chiaramente smentito, parlando di fantacalcio. Eppure… eppure l’Inter ci crede davvero. Almeno, questo è quanto riporta Sport Mediaset. Che parla esplicitamente di “missione Messi”, e che, in particolare, punta l’attenzione sul giovane e ambizioso presidente nerazzurro, Steven Zhang.

SUNING – Secondo quanto riferiscono fonti molto vicine a Suning, infatti, il numero uno interista avrebbe dato mandato ai suoi dirigenti di capire la reale fattibilità dell’operazione e le reali possibilità di sedersi intorno a un tavolo con il numero 10 del Barcellona e con il padre Jorge, che ne cura gli interessi e che presto trasferirà la residenza a Milano (a due passi dalla sede nerazzurra) per sfuggire al fisco spagnolo.

ZANETTI – Al di là delle smentite del club nerazzurro, che ha apertamente parlato di fantacalcio, è la dimostrazione di come la società pensi in grande. A parlarne è stato anche lo stesso Conte in conferenza stampa al termine della partita contro il Genoa. Sarà Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e grande amico di Messi in nazionale, a sondare il terreno con la Pulce, per capire la sua reale voglia di lasciare il Barcellona nel 2021, quando scadrà il contratto con il club blaugrana. Dopo aver stoppato le trattative per il rinnovo e dopo le ultime vicende, qualche dubbio sulla permanenza di Messi in Catalogna è più che mai legittimo, sostiene Sport Mediaset.

MONDO ROVESCIATO – In più, Suning fra un anno potrebbe anche risparmiare qualcosa rispetto ai 50 milioni di euro netti che Leo percepisce attualmente in blaugrana. Numeri che, comunque, non spaventano Suning, pronta a fare un passo importante per portare avanti questa operazione di livello globale. E chissà che lo stesso Messi non dica a Lautaro Martinez, obiettivo numero uno del Barcellona, di aspettarlo a Milano. Perché Leo, conclude Sport Mediaset, starebbe veramente pensando di rovesciare tutto il suo mondo.

(Fonte: Sport Mediaset)