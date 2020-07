L’Inter sogna, il Barça mente. Rapporti pessimi con Messi: “E chissà che la mossa del padre…”

Come mai in precedenza, i tifosi dell‘Inter si sono ritrovati, in questi giorni, a sognare a occhi aperti un possibile arrivo in nerazzurro di Lionel Messi. Forse utopia, forse chissà. Fatto sta che se ne parla non poco, e le sirene sono arrivate anche in Spagna. Dove lo stesso Messi, come riportato da Tuttosport, sta combattendo la sua battaglia personale all’interno del club, in pessimi rapporti con il presidente Bartomeu e l’allenatore Setièn:

“I rapporti tra Bartomeu e Messi sono pessimi. Ed è proprio questa situazione ad alimentare i dubbi sulla permanenza del numero 10 a Barcellona. Messi sta combattendo una battaglia molto serrata che ha come orizzonte le prossime elezioni del club blaugrana. L’argentino vuole restare a Barcellona, ma vuole che cambi “questo” Barcellona. Nel mirino, oltre a Bartomeu, anche l’allenatore Quique Setien. Anche il trasferimento a Milano del padre potrebbe rientrare in queste schermaglie per alzare la tensione“.

(Fonte: Tuttosport)