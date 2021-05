TS – Inter, Nainggolan resta a Cagliari? Due nodi, ma c’è già la contropartita

Individuato il nome che potrebbe fare al caso dell'Inter da inserire nella trattativa per la permanenza di Nainggolan in Sardegna

Radja Nainggolan resterà con ogni probabilità a Cagliari al termine di questa stagione. Il centrocampista, trasferitosi in Sardegna in prestito, non farà ritorno all'Inter e il suo entourage cercherà di favorire l'accordo tra i due club per una cessione a titolo definitivo. TuttoSport di oggi spiega quali sono gli ostacoli da superare: "In primis, Nainggolan dovrà spalmare su più anni quanto guadagna all’Inter per rientrare nei parametri salariali del club rossoblù (magari previa buonuscita per bilanciare quanto perderebbe nella stagione che verrà). Per quanto riguarda invece il problema legato alla possibile minusvalenza che farebbe Suning, una strada per evitarla potrebbe essere il coinvolgimento di un giovane nella trattativa".