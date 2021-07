Inter, Nainggolan al Cagliari dopo Dalbert? Prima della risoluzione…

Il belga lascerà il club nerazzurro a parametro zero ma serve accordo sulla buonuscita

Radja Nainggolan potrebbe presto dire definitivamente addio all'Inter. Il centrocampista sente forte il richiamo del Cagliari, ma non vuole rinunciare a troppi soldi, per cui bisognerà lavorare ancora per trovare la quadra. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Cagliari e Inter hanno in ballo tante altre cose, dopo il passaggio in Sardegna di Dalbert in prestito con diritto. Nainggolan, ad esempio, aspetta una buonuscita per la risoluzione e più alta sarà l’offerta dell’Inter e più semplice sarà per il Cagliari offrire al belga un contratto adeguato e vicino alla richiesta del giocatore. In qualche modo, dunque, anche il Ninja potrebbe avvicinare ulteriormente Nandez alla Pinetina".