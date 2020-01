Inter, due strade in caso di no per Vidal: una di queste vede come ‘protagonista’… Nainggolan

Per il momento, l’Inter non vuole prendere in considerazione, per il centrocampo, delle alternative ad Arturo Vidal. Ma è chiaro che, se il no del Barcellona alla sua partenza diventasse definitivo, ecco che i nerazzurri valuterebbero altre piste. Ci sarebbe la possibilità di lavorare sull’arrivo a gennaio di Eriksen, ma anche per Nandez, più simile al cileno per caratteristiche. In questo caso, secondo Tuttosport, il tavolo di trattative sarebbe doppio, calcolando il prestito al Cagliari di Nainggolan:

“L’Inter, al momento, non vuole prendere in considerazione alternative, certo è che sembra più vicino alle caratteristiche del cileno Nahitan Nandez rispetto a Christian Eriksen, però – nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Vidal – la società insieme a Conte dovrà valutare se sarà preferibile bloccare il danese (pagandolo 20 milioni) piuttosto che correre il rischio di perderlo a fronte di qualche offerta monstre della concorrenza. Per quanto riguarda Nandez, il discorso è legato a doppio filo con il futuro di Nainggolan“.

(Fonte: Tuttosport)