GdS – Nainggolan-Inter, infortuni e non solo: cosa c’è dietro la risoluzione

La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe dell'avventura del belga in nerazzurro: i motivi dietro alla risoluzione

Alla fine, Radja Nainggolan ha detto definitivamente addio all’Inter. È successo oggi, quando il belga ha firmato la risoluzione contrattuale. I motivi dietro questa scelta li ha svelati Gazzetta.it: “Dopo 41 presenze e 7 reti in tre stagioni in nerazzurro l'avventura milanese di Nainggolan volge così al termine. Un amore mai sbocciato per davvero, quello di Radja coi colori nerazzurri. Gli infortuni ci sono stati, è assodato, ma l'incomprensione fra le parti nel tempo è stata tale da non dargli la giusta continuità. Ed ecco la decisione maturata in giornata: al giocatore l'Inter verserà come buonuscita 1,5 milioni di euro, andando a svincolare il 33enne belga approdato in nerazzurro nel 2018 per 38 milioni di euro complessivi (compreso il cartellino di Nicolò Zaniolo)”, si legge.