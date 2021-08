Inter, Nandez in arrivo: atteso via libera Cagliari. In attacco Dzeko più…

Tra centrocampo e attacco, l'Inter progetta il dopo Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, è vicina la chiusura dell'affare Nandez

Tra centrocampo e attacco, l'Inter progetta il dopo Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, è vicina la chiusura dell'affare Nandez. In avanti, invece, arriverà Dzeko, ma non solo. Il punto della rosea:

"Inter, in prima fila c'è Edin Dzeko. I dirigenti però, pensano alle alternative, come Zapata dell'Atalanta, Correa della Lazio o Vlahovic della Fiorentina. Poi in arrivo c’è Nandez che aspetta il via libera dal Cagliari".