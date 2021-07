Libero – Inter-Cagliari, formula e offerta fanno temporeggiare Giulini su Nandez

Il club rossoblù vuole Nainggolan e il club nerazzurro lo ha inserito nel pacchetto ma non c'è intesa sulla formula del trasferimento dell'uruguaiano

Quello tra Inter e Cagliari è il fronte più caldo per il momento. I nerazzurri trattano per l'arrivo di Nandez. Al momento - spiega il quotidiano - le parti sono lontane perché il club interista può utilizzare solo la formula del prestito. Non è stato trovato l'incastro giusto.