Sky – Non solo l’Inter sul baby Leoni: c’è anche il Napoli, ecco il prezzo

Non solo l'Inter sulle tracce di Giovanni Leoni, baby difensore della Sampdoria fresco di rinnovo fino al 2027. Il classe 2006, riscattato dai blucerchiati, viene valutato 5 milioni di euro. Come riporta Sky, c'è anche il Napoli interessato a Leoni e lo prenderebbe lasciandolo poi per due anni in prestito alla Sampdoria. I nerazzurri apprezzano molto il giocatore in vista del futuro.