Sky – Inter, Ndoye continua a interessare: il prezzo e il fattore chiave

L'Inter continua a monitorare con grande attenzione Dan Ndoye. L'esterno del Bologna, ieri a segno in Svizzera-Germania agli Europei, è tra i profili in lista per la fascia destra in caso di partenza di Denzel Dumfries. Dipende tutto dall'esterno olandese infatti, in scadenza al 30 giugno 2025. Previste presto novità sul rinnovo dell'ex PSV, con l'Inter che attende il summit con l'entourage e intanto osserva anche Ndoye, valutato 25 milioni di euro dal Bologna.