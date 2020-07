Sky – Inter, nessun segnale dal Barça sui 111 mln per Lautaro. Nainggolan può…

Si sono leggermente affievolite le voci che vorrebbero Lautaro Martinez al Barcellona la prossima stagione. L’Inter è sempre rimasta irremovibile sulla richiesta da 111 milioni di euro per il ragazzo ed oggi le cose non sono cambiate. Come riporta Sky Sport, l’Inter non ha avuto segnali dal Barcellona in merito ad un possibile pagamento della clausola. Il club nerazzurro è dunque tranquillo perché i catalani non pagheranno i 111 milioni: ma se domani i catalani dovessero mettere assieme la cifra richiesta da Marotta, si riaprirebbe tutto. Ad oggi discussione non c’è. Nainggolan? Può tornare all’Inter, come detto da Marotta e Ausilio. Le condizioni di quest’anno sono irripetibili per il Cagliari.