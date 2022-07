SM – Bremer, Inter non partecipa ad aste. Se resta Skriniar ci sarà altra cessione top

L'Inter non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste per Gleison Bremer. Nell'incontro di oggi i nerazzurri ribadiranno la loro offerta

L'Inter non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste per Gleison Bremer. Come spiega Sport Mediaset, nell'incontro di oggi con il Torino il club nerazzurro ribadirà la sua offerta, ovvero di 30 milioni di euro più il cartellino di Casadei (valutato 8 milioni di euro, con recompra fissata a 14 milioni). L'Inter, infatti, si fa forte dell'accordo con il giocatore, che ha sempre dato preferenza alla destinazione interista. Anche se, riferisce Mediaset, non è escluso che il difensore brasiliano cambi idea e alla fine faccia saltare un affare che praticamente tutti davano per virtualmente chiuso.