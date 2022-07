Di Marzio – Inter rischia. Se Bremer va alla Juve e resta Skriniar ecco il nome per la difesa

"Su Skriniar non ci sono grossi passi in avanti da parte del Paris Saint-Germain, anche per quello c'è il rischio che si possa non chiudere Bremer. Forse, l'Inter pensava di chiudere in contemporanea la cessione di Skriniar. Se oggi i nerazzurri non formalizzeranno l'affare Bremer, sarà soprattutto per quel motivo. Capiremo nelle prossime ore. Se restasse Skriniar e non arrivasse Bremer, l'Inter comunque prenderà un altro difensore. Potrebbe tornare di moda Milenkovic, altro uomo mercato".