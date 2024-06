Nuovi rumors su Paulo Dybala e l’Inter nelle ultime settimane. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, non c’è alcun interesse dei nerazzurri per l’attaccante argentino della Roma.

Il fascicolo non sarà riaperto, fa sapere l’Inter: Dybala non è un obiettivo dei dirigenti nerazzurri per la nuova stagione. La priorità del club al momento resta il secondo portiere, in attacco un colpo in entrata dipenderebbe da un eventuale uscita di Marko Arnautovic. Dybala non è nel mirino dell'Inter.