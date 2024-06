Lo scenario è sembrato piuttosto concreto due anni fa. Poi l'Inter virò con forza su Lukaku, consapevole che non avrebbe avuto spazio per il doppio colpo. Ma Paulo Dybala era nome concreto in agenda e chissà se la possibilità si ripresenterà quest'anno. Ne parla in ottica nerazzurra TuttoSport di oggi: "Quello tra Beppe Marotta e Paulo Dybala è un rapporto che va oltre a quanto accade sul campo da calcio. E, in tempi in cui l’Inter va alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha attualmente in rosa Simone Inzaghi, risulta difficile non accostare il nome della Joya al club di cui, nel frattempo, Marotta è diventato presidente".