GdS – Inter, no al Tottenham per Lautaro e Marotta studia la mossa per Vlahovic

Gli aggiornamenti dal sito della Gazzetta sui piani dei dirigenti nerazzurri per rinforzare l'attacco di Inzaghi

L’Inter non molla il sogno proibito Dusan Vlahovic. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, nel podcast odierno sulle mosse di mercato del duo Marotta-Ausilio. Queste le novità: “L’effetto domino può partire dalla Premier con la vendita di Harry Kane dal Tottenham al Manchester City. A quel punto gli inglesi potrebbero avere denaro fresco da investire, nonostante il no dell’Inter per Lautaro Martinez. Balla anche la posizione di Vlahovic, che piace molto anche all’Atletico Madrid. In questo caso si potrebbe innescare un meccanismo a catena con una serie di mosse per le big europee. Anche l’Inter potrebbe provare a dire la sua, con Marotta che studia la mossa per l’attaccante della Fiorentina”.