Retroscena Inter: no a questi 3 nomi proposti dal PSG per Skriniar

L’Inter ha detto no a 3 giocatori offerti dal PSG per arrivare a Milan Skriniar. Come svelato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, i nerazzurri hanno rifiutato i 50 milioni proposti dai francesi, ma anche tre calciatori. Ovvero Draxler, Kehrer e Wijnaldum, tutti offerti dal PSG per provare ad arrivare a Skriniar. Di fronte, il muro altissimo dell’Inter.