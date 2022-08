Skriniar e la mossa di Zhang che ha avuto ripercussioni a più livelli. Ora l’Inter…

È stata una settimana vissuta sulle montagne russe quella dei tifosi dell'Inter. L'attenzione era rivolta a Milan Skriniar. In poche si è rischiato di perdere una colonna portante della squadra, poi la notizia che i tifosi aspettavano: Skriniar non è più sul mercato. "Zhang ha deciso di blindarlo. Una mossa che ha avuto ripercussioni a più livelli: è un gesto autorevole in quanto società, è un messaggio di sostegno all’allenatore ed è il modo migliore di mantenere alto il livello della rosa. Specialmente in un periodo dove tutte le rivali per lo scudetto sono più che attive in entrata. Adesso tutti sanno che l’Inter si giocherà il campionato al massimo delle proprie potenzialità", sottolinea la Gazzetta dello Sport.