Sky – Mercato Inter: nome depennato dalla lista degli obiettivi per l’attacco

C'è un profilo in meno tra quelli valutati dalla dirigenza per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi: decisione presa

C’è un nome in meno tra i candidati valutati dall’Inter per rinforzare l’attacco. Joaquin Correa resta il primissimo obiettivoe i nerazzurri contano di chiudere a breve, ma occhio alle alternative sempre. Tra queste - come riportato dal sito di Sky Sport - non c’è più Marcus Thuram.