CM – Inter, nome nuovo dalla Ligue 1 per l’attacco: si libera a 0 in estate

In attesa di conoscere il futuro di Romelu Lukaku, in prestito fino al 30 giugno 2023 dal Chelsea, spunta un nome nuovo per l'Inter

Un nome nuovo per l’attacco dell’Inter verso la prossima stagione. In attesa di conoscere il futuro di Romelu Lukaku, in prestito fino al 30 giugno 2023 dal Chelsea, il club si guarda attorno in vista dell’estate. E spunta un nome nuovo a parametro zero, di cui parla calciomercato.com.

“L'Inter pensa al futuro in attacco. L'ultimo nome è quello del classe 1996 Moussa Dembelé, che non rinnoverà con il Lione dopo l'esperienza non esaltante con la maglia dell'Atletico Madrid in prestito nella passata stagione“, si legge. 3 gol in 22 presenze di Ligue 1 per l’attaccante in questa annata.